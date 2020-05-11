В ОБСЕ выразили озабоченность ограничением свободы собраний в Казахстане

https://static.news.ru/photo/0cd3b56a-93bc-11ea-b733-fa163e074e61_660.jpg Фото: osce.org

Положения проекта закона Казахстана, регулирующего организацию и проведение мирных собраний, вызвали озабоченность в бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Проект закона в его нынешнем виде не обеспечивает свободного осуществления права на мирные собрания, — цитирует ТАСС главу бюро Ингибьёрг Гисладоттир.

При этом она не отрицает, что законопроект вносит ряд положительных изменений в действующее законодательство о праве на собрания.

При этом Гисладоттир выразила надежду, что парламент Казасхтана «устранит оставшиеся недостатки и обеспечит сбалансированность окончательного варианта законодательства, регулирующего право на мирные собрания». По её мнению, его нужно привести в соответствие с международными стандартами.

Как писал NEWS.ru мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана проголосовал за изменения и дополнения в законодательные акты, касающиеся парламентской оппозиции. Свою позицию по поправкам теперь должен высказать сенат (верхняя палата парламента).

Отмечается, что права оппозиции расширяются. Так, она сможет выдвигать свои кандидатуры на должности председателей постоянных комитетов мажилиса и на должности секретарей его постоянных комитетов.