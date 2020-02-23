https://static.news.ru/photo/b5668f56-563e-11ea-a575-fa163e074e61_660.jpg Арлем Дезир Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обратился к властям Великобритании с призывом не экстрадировать в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Там ему грозит тюремное заключение.

Я чрезвычайно обеспокоен многочисленными обвинениями, которые были ему предъявлены, и несоразмерным сроком тюремного заключения до 175 лет, которое может грозить ему в случае экстрадиции и осуждения, — приводятся на сайте ОБСЕ слова Дезира.

По его мнению, выдача Ассанжа Соединённым Штатам может негативно повлиять на свободу прессы и журналистику.

Основные судебные слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks начнутся в Лондоне 24 февраля и продлятся всю следующую неделю.

Австралиец Джулиан Ассанж создал сайт WikiLeaks в 2006 году. Серверы интернет-ресурса находились в Швеции. На сайте в больших объёмах публиковались сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии разных стран. В США его объявили врагом государства.

В 2010 году власти Швеции обвинили основателя WikiLeaks в сексуальных домогательствах и изнасиловании. С июня 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В апреле 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Британский суд вынес постановление об аресте разоблачителя.

При этом Минюст США подготовил новые обвинения против Ассанжа. Основным свидетелем стал осуждённый мошенник Сигурдур Тордарсон, который ранее был информатором ФБР. Его приговорили к тюремному заключению за фабрикацию документов под именем Ассанжа, мошенничество и педофилию.

Как ранее писал NEWS.ru, масштабная акция в поддержку Джулиана Ассанжа началась в центре Лондона в преддверии судебных слушаний о его экстрадиции в США. Люди требуют освободить хакера.