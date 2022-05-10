В НАТО заявили, что Альянс не намерен долго отсутствовать в Чёрном море Командующий ВМС НАТО Блаунт: Альянс не намерен долго отсутствовать в Чёрном море

Корабль ВМС США НАТО / Фото shutterstock.com

Североатлантический альянс (НАТО) не собирается долго отсутствовать в Чёрном море, подчеркнул глава Военно-морских сил НАТО Кит Блаунт, передаёт RT. Он добавил, что Альянс каждый день пересматривает свои планы, которые зависят от смены ситуации.

Я хочу ещё раз подчеркнуть, что НАТО не намерено надолго оставаться вне Чёрного моря, — заявил командующий ВМС Альянса.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александером Де Кроо рассказал, что на предстоящем саммите НАТО, который пройдёт в июле 2022 года, будут рассмотрены меры укрепления безопасности в связи с ситуацией на Украине. Кроме того, в повестку собрания войдут новые варианты санкций против России.

Перед этим газета The Times со ссылкой на неназванные источники сообщила, что американский разведывательный самолёт Boeing P8 Poseidon 13 апреля патрулировал Чёрное море за несколько часов до ЧП с крейсером «Москва».