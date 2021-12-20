В НАТО занялись производством мёда

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе наладили производство экологического мёда. Ещё весной 2020 года там разместили пасеку из трёх ульев. И если в прошлом году удалось собрать 25 килограммов мёда, то уже в этом — около 60 килограммов. Основная часть продукции — 350 банок — была продана на благотворительном базаре НАТО в ноябре, говорится в сообщении альянса.

Следуя прошлогодней традиции, 15 декабря 2021 года Генеральный секретарь вручил послам в Североатлантическом совете по банке мёда, произведённого в НАТО, — говорится на сайте организации.

Территория новой резиденции альянса, расположенной на северо-востоке Брюсселя, занимает более 600 га. Таким образом, помимо самого комплекса штаб-квартиры (250 тысяч квадратных метров офисных помещений), парковок, вертолётных площадок и вспомогательных зданий, там нашлось место и для собственной небольшой пасеки.

Отмечается, что летом в штаб-квартире НАТО был организован семинар по сбору мёда. Пресс-служба альянса сообщает, что в будущем пройдут новые семинары и информационные сессии, которые позволят людям больше узнать о пчёлах и их вкладе в устойчивое будущее.