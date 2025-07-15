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15 июля 2025 в 06:23

Приготовили дома ресторанных панна-коттиков — десерт из ряженки за копейки!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта панна-котта из ряженки — идеальный десерт для тех, кто любит нежные сливочные вкусы без лишних затрат. Готовится она просто, а по текстуре и вкусу не уступает ресторанным вариантам. Ряженка придает десерту особую мягкость, а мед и цикорий — тонкий карамельный оттенок.

Ингредиенты:

  • ряженка 2,5% — 500 мл;
  • мед — 1 ст. л.;
  • желатин быстрорастворимый — 10 г;
  • цикорий — 1 ч. л. (по желанию);
  • вода — 100 мл.

Приготовление:

  1. Желатин залейте водой и оставьте набухать на 10 минут.
  2. Добавьте мед и подогрейте до растворения (не кипятить!).
  3. Введите цикорий для цвета, перемешайте.
  4. Соедините смесь с ряженкой, взбейте миксером.
  5. Разлейте по формам и уберите в холодильник на 3–4 часа.

Перед подачей украсьте орехами, ягодами или карамелью. Десерт получается воздушным, с легкой кислинкой ряженки и приятной сладостью меда.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

десерты
рецепты
ряженка
мёд
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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