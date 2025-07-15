Приготовили дома ресторанных панна-коттиков — десерт из ряженки за копейки!

Эта панна-котта из ряженки — идеальный десерт для тех, кто любит нежные сливочные вкусы без лишних затрат. Готовится она просто, а по текстуре и вкусу не уступает ресторанным вариантам. Ряженка придает десерту особую мягкость, а мед и цикорий — тонкий карамельный оттенок.

Ингредиенты:

ряженка 2,5% — 500 мл;

мед — 1 ст. л.;

желатин быстрорастворимый — 10 г;

цикорий — 1 ч. л. (по желанию);

вода — 100 мл.

Приготовление:

Желатин залейте водой и оставьте набухать на 10 минут. Добавьте мед и подогрейте до растворения (не кипятить!). Введите цикорий для цвета, перемешайте. Соедините смесь с ряженкой, взбейте миксером. Разлейте по формам и уберите в холодильник на 3–4 часа.

Перед подачей украсьте орехами, ягодами или карамелью. Десерт получается воздушным, с легкой кислинкой ряженки и приятной сладостью меда.

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