В НАТО решили, как будут защищаться от «нападения России» Reuters: страны НАТО согласовали план на случай атаки России впервые с холодной войны

Фото: nato.int

Страны НАТО согласовали план об ответе на возможную атаку со стороны России, сообщает Reuters со ссылкой на трех дипломатов. По данным агентства, подобная договоренность была достигнута впервые с момента окончания холодной войны.

Союзники по НАТО достигли соглашения по региональным планам, в которых описывается, как Альянс может ответить на российскую атаку. <...> Возрождение планов подчеркивает важный сдвиг, так как это первый раз, когда в НАТО подготовили подобные планы с окончания холодной войны, — говорится в материале.

Как сообщалось ранее, на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля, НАТО планирует утвердить новые планы по наращиванию военного присутствия у границ РФ, усилению уровня координации между оборонными ведомствами стран — участниц Альянса и его коллективным командованием, а также повышению боеготовности подразделений блока на случай гипотетической конфронтации с Москвой.

Отмечается, что страны — члены НАТО готовы приступить к реализации плана, несмотря на возражения Турции.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Альянс впервые со времен холодной войны увяжет «планирование в коллективной обороне с планированием своих сил, командования и контроля», расширит программу военных учений, что позволит блоку получить более 300 тысяч военных высокой степени готовности, а также значительную морскую и воздушную поддержку.

Столтенберг ранее сообщил, что члены Блока по-прежнему не согласовали формулировки в итоговом заявлении по вопросу стремления Украины присоединиться к Северо-атлантическому альянсу. Он отметил, что консультации продолжаются и эта тема будет обсуждаться еще раз.