В НАТО рассказали, в каком случае Украина может вступить в альянс

https://static.news.ru/photo/e1f0c77e-ca8e-11eb-ad39-96000091f725_660.jpg Фото: Florian Gaertner/photothek.de vi/Global Look Press

Лидеры 30 стран НАТО на саммите в Брюсселе подтвердят возможность принятия Украины в альянс, но не будут обсуждать конкретные сроки этого вступления, поскольку сначала страна должна соответствовать всем критерием организации. Об этом заявил журналистам ТАСС дипломатический источник в представительстве при НАТО одной из европейских стран.

Вопрос о ПДЧ (Плана действий для членства. — прим. NEWS.ru) для Украины не входит в программу саммита. Лидеры альянса подтвердят, что решения саммита в Бухаресте [2008 года] остаются в силе, а также приверженность НАТО политике открытых дверей и наличие у Украины и Грузии североатлантической перспективы, — отметил источник.

Украина и Грузия не могут в нынешнем своём положении вступить в НАТО. Они должны сначала решить территориальные проблемы с Россией. В противном случае их вступление «поставило бы альянс на грань военного конфликта с РФ, по сути — мировой войны», отметил дипломат. Он не стал оценивать то, смогли ли Киев и Тбилиси приблизится к вступлению в НАТО в сравнении с 2008 годом.

Саммит НАТО пройдёт в Брюсселе 14 июня. В нём примет участие американский лидер Джо Байден. Мероприятие продлится всего один день и будет состоять из одной рабочей сессии продолжительностью в 2,5 часа. Обычно саммиты Североатлантического альянса продолжаются 2 дня и включают 3-4 рабочих заседания по различным темам.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина заявила, что молчание европейцев по поводу вступления страны в альянс является самой большой ошибкой НАТО. Она подчеркнула, что в Киев ждёт «исторические ответы» ещё с 2008 года, когда прошёл Бухарестский саммит. Тогда лидеры стран НАТО заявили, что Киев и Тбилиси «со временем смогут присоединиться к альянсу», когда выполнят все критерии для вступления.