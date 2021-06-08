На Украине назвали самую большую ошибку НАТО

Самой большой ошибкой НАТО является молчание стран по поводу вступления Украины в Альянс. Об этом заявила вице-премьер оп вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина. Её слова приводит «Европейская правда».
По словам Стефанишиной, Украина
Таким историческим ответом будет то, что мы ожидаем увидеть не только на фоне предстоящего саммита, но мы хотим увидеть ответ и день, который будет видимым для членства Украины в НАТО, — заявила вице-премьер.
Стефанишина подчеркнул, что речь идёт о так называемых «обязательствах союзников, которые были взяты на себя 13 лет назад, однако с тех пор украинцы получают только молчание.
Молчание не приносит ответов от другой стороны. Это абсолютно самая большая ошибка, которую могли сделать союзники, — не давать ответ Украине и Грузии относительно позиции, которая уже была зафиксирована на Бухарестском саммите, — посетовала вице-премьер.
При этом Украина уже вносит вклад в коллективную оборону и политику безопасности НАТО, «укрепляя южный фланг» Альянса.
В 2008 году на саммите в Бухаресте страны НАТО подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на вступление в Альянс, однако сроки решения данного вопроса были отложены на неопределённое время.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос со вступлением страны в НАТО надо решать немедленно, поскольку она находится в опасности.