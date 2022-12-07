В НАТО усомнились в улучшении отношений с Россией после СВО Столтенберг: окончание конфликта на Украине не улучшит автоматически отношения НАТО и России

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Йенс Столтенберг

Завершение конфликта на Украине не сможет автоматически привести к улучшению отношений между НАТО и Россией, заявил в интервью Financial Times генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он призвал Запад «быть готовым к длительным и сложным отношениям с Москвой». По его словам, НАТО на протяжении десятилетий пытается вести с РФ конструктивный диалог.

Нам надо понимать, что окончание этого конфликта не будет означать возвращение к хорошим или нормальным отношениям с Россией. Надо быть готовыми к длительным сложным отношениям с Россией. Это означает необходимость инвестиций в нашу оборону, усиление коллективного сдерживания и обороны НАТО, — сказал Столтенберг.

Ранее он подчеркнул, что НАТО не владеет информацией об атаках беспилотников ВСУ на аэродромы, расположенные в России. Генсек Альянса также отметил необходимость учитывать контекст, при котором Киев проводит подобные нападения. Столтенберг напомнил, что ВС РФ ведут обстрел инфраструктуры украинского государства.

Утром 5 декабря, по информации Минобороны РФ, ВСУ попытались нанести удары реактивными беспилотниками по аэродромам Дягилево и Энгельс в Рязанской и Саратовской областях. В ведомстве отметили, что ПВО смогли перехватить украинские БПЛА. Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, погибли, еще четверо получили ранения.