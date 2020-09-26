В НАТО хотят сохранить превосходство в киберпространстве

https://static.news.ru/photo/2f184656-0183-11eb-95ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для того чтобы обеспечить безопасность своих граждан, страны НАТО должны сохранять превосходство в современных технологиях. Речь идёт прежде всего о киберпространстве. Об этом заявил заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоанэ.

Нам надо быть уверенными, что мы сохраняем лидерство, что у нас лучшие специалисты, лучшие университеты и лучшие компании, как и лучшие военные в мире, — сказал Джоанэ, выступая на европейском форуме по кибербезопасности CYBERSEC.

Он пояснил, что сейчас страны, не разделяющие ценности НАТО, активно вкладывают средства в развитие технологий. В число этих стран вошли также КНР и РФ.

Страны, которые не разделяют наши ценности, такие как Китай и Россия, активно инвестируют в технологии, которые позволяют им усиливать контроль за собственными гражданами и распространять влияние на внешний мир, — цитирует Джоанэ РИА Новости.

Однако замгенсека Альянса при этом заверил, что открытое общество «всегда будет более эффективно, чем закрытое». По мнению Джоанэ, Китай может и способен собирать большие объёмы информации без предварительного согласия, но китайские компании не могут противостоять открытым обществам. Под открытыми обществами, как пояснил замгенсека, он подразумевает страны НАТО, «которые соблюдают международное право, где люди могут свободно мыслить».

С начала пандемии COVID-19, продолжил он, «увечилось число незаконных действий в киберпространстве, их мишенью стали исследовательские институты, больницы, другие медицинские учреждения». Джоанэ назвал такую ситуацию опасной и безответственной.

Кроме того, он подчеркнул, что страны НАТО должны оставаться конкурентоспособными в сфере новых и новейших технологий, для этого «необходимы постоянные и коллективные усилия».

Как писал NEWS.ru, ранее российский посол назвал угрозой войска НАТО у границ Союзного государства.