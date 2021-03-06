Неизвестные осквернили могилу Бандеры в Мюнхене

https://static.news.ru/photo/468c9f04-7f5e-11eb-99ca-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/nikolaj.nakropin

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что неизвестные осквернили могилу украинского националиста Степана Бандеры в Мюнхене. Он призвал местную полицию разобраться с этим инцидентом и наказать виновных.

И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные подонки облили её неизвестным веществом. Призывает немецкую полицию найти и наказать виновных! — написал дипломат в своём Twitter-аккаунте.

Не забыл дипломат «приплести» к такому происшествию и якобы действия Москвы. Он считает, что демонизацией Степана Бандеры занимается «не только московская пропаганда, но и немецкие историки».

Ранее NEWS.ru писал, что в Ивано-Франковской области вандалы обезглавили памятник поэту Тарасу Шевченко. Мэр выразил надежду, что злоумышленников найдут. Инцидент произошёл в канун 207-летия со дня рождения поэта в селе Подпечеры. Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предположил, что вандалы намеренно выбрали это время, чтобы осквернить постамент.