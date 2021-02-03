В Мьянме ограничили работу Facebook

https://static.news.ru/photo/38dc552e-3630-11eb-aa3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Блокировать доступ к сервисам компании Facebook начали интернет-провайдеры Мьянмы по требованиям властей. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо министерства информации страны.

В письме говорится , что ставящие под угрозу стабильность страны люди используют социальную сеть для распространения недостоверной информации и дезинформации, а также провоцируют недопонимание среди граждан.

Ориентировочно, сервисы будут заблокированы до 7 февраля.

Представитель Facebook Энди Стоун призвал местные власти открыть гражданам доступ в сеть.

Как сообщает международная некоммерческая организация NetBocks, местные жители испытывают проблемы с подключением Instagram, WhatsApp и Messenger.

1 февраля в Мьянме было объявлено о введении чрезвычайного положения на год. При этом было смещено руководство страны. Это объяснялось тем, что в ходе выборов в ноябре прошлого года были допущены масштабные фальсификации. В числе задержанных оказались президент Вин Мьин и глава МИД, лауреат Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи.

Ранее NEWS.ru писал, что пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщили о проблемах с доступом к сервису. Неполадки наблюдаются по всей России.