В Мьянме ограничили работу Facebook

Блокировать доступ к сервисам компании Facebook начали интернет-провайдеры Мьянмы по требованиям властей. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо министерства информации страны.
В письме
Ориентировочно, сервисы будут заблокированы до 7 февраля.
Представитель Facebook Энди Стоун призвал местные власти открыть гражданам доступ в сеть.
Как сообщает международная некоммерческая организация NetBocks, местные жители испытывают проблемы с подключением Instagram, WhatsApp и Messenger.
1 февраля в Мьянме было объявлено о введении чрезвычайного положения на год. При этом было смещено руководство страны. Это объяснялось тем, что в ходе выборов в ноябре прошлого года были допущены масштабные фальсификации. В числе задержанных оказались президент Вин Мьин и глава МИД, лауреат Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи.
Ранее NEWS.ru писал, что пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщили о проблемах с доступом к сервису. Неполадки наблюдаются по всей России.