https://static.news.ru/photo/38cb8a3a-2f30-11ea-a7d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Knorr + Hirth/Global Look Press

Гендиректор Музея современной истории России Ирина Великанова заявила, что западные страны уже давно ведут кампанию по уравниванию в общественном сознании нацисткой Германии и СССР. По её словам, музей непрерывно работает над популяризацией достоверного исторического знания о Второй мировой войне.

Кампания по уравниванию в общественном сознании нацистской Германии и СССР ведётся, по словам Великановой, с целью переформатирования исторической памяти.

Заявление премьер-министра Польши, в котором он фактически возложил на СССР ответственность за начало Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией, цитировалось в СМИ, но удивительно, что польские дипломаты решили отдельно направить его профсообществу 31 декабря. Видимо, это новый уровень дипломатического этикета, — сказала Великанова РИА Новости.

Директор музея добавила, что в год 75-летия Победы это делается для того, чтобы максимально оттеснить Россию от празднования юбилея Победы, а также смешать чувство гордости за предков, защитивших мир от нацизма, с чувством ложного стыда.

По её словам, эти заявления не имеют ничего общего с попыткой разобраться в сложной ситуации, сложившейся в мире накануне войны.

На Западе часто вспоминают пакт Молотова — Риббентропа, забывая упомянуть о предшествовавшем ему Мюнхенском сговоре, в ходе которого западные державы вместе с Гитлером участвовали в разделе Чехословакии, часть территории которой отошла и Польше. Но поиск исторической правды не является целью подобных заявлений, — подчеркнула Великанова.

Россию, по её словам, не включили в состав оргкомитета по созданию нового музея в Собиборе, а затем под надуманным предлогом отклонили все заявки, поданные музеями РФ, на конкурс по подготовке новой экспозиции. Таким образом, в лагере смерти, единственное успешное восстание в котором организовал советский офицер Печёрский, в год 75-летия Победы экспозиция будет создана без участия российской стороны, объяснила директор музея.

По словам Великановой, с осени 2019 года в европейских странах проходят подготовленные Музеем современной истории РФ выставки, посвящённые 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма. Они основаны на музейных и архивных материалах и были переведены на 12 языков.

Ранее NEWS.ru писал, что польскому премьеру напомнили о вкладе СССР в победу над нацистами.