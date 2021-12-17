В Молдавии возмутились участием посла РФ в инаугурации лидера Приднестровья

В МИД Молдавии негативно оценили участие посла России Олега Васнецова в инаугурации лидера непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского. В дипломатическом ведомстве отметили, что прошедшие выборы являются нелегитимными и противоречат конституционным основам страны, сообщает РИА Новости.

Участие главы дипмиссии РФ в подобных действиях рассматривается Министерством иностранных дел и европейской интеграции как недружественная акция, — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

В молдавском МИД отметили, что эту позицию в ближайшее время доведут до сведения российского посла. В Кишинёве уверены, что присутствие иностранных дипломатов на мероприятиях, которые «могут быть использованы в пропагандистских целях», не вносит положительный вклад в урегулирование приднестровского конфликта.

Ранее председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун предложил объявить посла России в Кишинёве Олега Васнецова персоной нон грата в связи с тем, что российский дипломат принял участие в инаугурации лидера Приднестровья Вадима Красносельского. В то же время пресс-секретарь президента Молдавии Сорина Штефырцэ заявила, что администрация президента Молдавии не имеет отношения к этим призывам.