В мире зафиксирована рекордная смертность от COVID-19

https://static.news.ru/photo/a1fa9e7a-5ae4-11eb-8f24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rolf Vennenbernd/dpa

За прошедшую неделю в мире зафиксированы рекордные 93 тысячи летальных исходов от коронавируса. Число умерших от COVID-19 с начала пандемии уже превысило два миллиона человек. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За прошедшую неделю от коронавирусной инфекции по всему миру скончались 93 882 человека, это рекордный показатель, — говорится в еженедельном бюллетене ВОЗ от 19 января.

Отмечается, что по сравнению с показателем недельной давности, смертность выросла на 9%. Около половины (47%) всех жертв инфекции приходится на Северную и Южную Америку (43 804), в Европе от коронавируса скончались 37 698 человек.

При этом с 11 по 17 января в мире зафиксировано 4,7 млн заболевших COVID-19, что на 6% ниже, чем неделей ранее. Всего в мире выявили более 93 миллионов случаев заболевания коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, порядка 11% жителей Соединённого Королевства, то есть около 7,5 млн человек переболели COVID-19 к декабрю прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Национальной статистической службы Великобритании. Всего с начала пандемии в Великобритании выявили 3,4 млн заболевших COVID-19. Однако эксперты уверены, что в действительности этот показатель может быть в три-пять раз выше, так как статистика не учитывает детей и подростков до 16 лет. Кроме того, со временем уровень антител в крови переболевших существенно снижается, что сказывается на результатах, которые получают исследователи.