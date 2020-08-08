В мире за сутки более 284 тысяч человек заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/17cd0ef8-d9a3-11ea-9cf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 19,18 млн человек. За последние 24 часа было выявлено ещё 284 тысячи заболевших. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

По данным на 8 августа, коронавирусная инфекция была подтверждена у 19 187 943 инфицированных, умерли 716 075 человек. За сутки число заболевших увеличилось на 284 441 человека, умерли 6565. Днём ранее количество заболевших составляло 278 291, скончались 6815 пациентов.

Первое место по числу инфицированных занимает регион Северной и Южной Америки — 10 290 444 (+155 122 за сутки). Число летальных случаев там составило 380 894 (+4288).

На втором месте — Европейский регион. В нём заболели 3 545 395 человек, умерли — 216 097. Число инфицированных за 24 часа возросло на 31 409, скончались 458 пациентов.

В Юго-Восточной Азии, которая находится на третьем месте, число инфицированных достигло 2 496 001, за сутки выявлено 67 417 заболевших и 1037 умерших.

Число заболевших по странам выглядит следующим образом: США — 4 836 930, Бразилия — 2 912 212, Индия — 2 088 611, Россия — 882 347, ЮАР — 545 476, Мексика — 462 690, Перу — 455 409, Чили — 368 825, Колумбия — 357 710 и Иран — 322 567.

NEWS.ru писал, что в России коэффициент распространения коронавирусной инфекции составил 0,98, а в Москве этот показатель — на уровне единицы. В среднем по России коэффициент распространения COVID-19 в последний раз превышал единицу 13 июля.