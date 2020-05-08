В мире от коронавируса умерли 280 тысяч человек

Количество жертв коронавируса на планете с начала пандемии превысило 280 тыс. человек. Лидером по летальным исходам являются Соединённые Штаты, где от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 80 032 человека.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что число жертв коронавируса в Москве возросло до 1068, после того как за последние сутки врачи зафиксировали 58 летальных исходов. Все последние умершие пациенты имели подтверждённый диагноз «пневмония». Также получен положительный результат их тестов на COVID-19. К утру 9 мая жертвами вируса в России стали 1827 человек, если считать с начала вспышки эпидемии.
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