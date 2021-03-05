В Минске задержали членов Координационного совета оппозиции

https://static.news.ru/photo/9577669a-7de6-11eb-a85b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Белорусские правозащитники сообщают о задержании в Минске участников учредительной конференции «Лиги студенческих объединений». Речь идёт об Андрее Егорове и Виталии Рымашевском.

Сегодня около 18:30 неизвестные в масках пришли на учредительную конференцию «Лиги студенческих объединений», которая проходила в [бизнес-клубе] «Имагуру». Среди участников мероприятия были члены основного состава Координационного совета [оппозиции] Андрей Егоров и Виталий Рымашевский, — сообщает незарегистрированный властями правозащитный центр «Весна».

Пресс-служба Координационного совета оппозиции сообщила, что, по словам Егорова, тот находится в РУВД Московского района Минска.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Выборы также не признали страны — члены ЕС. Оппозиция сформировала Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти.

Как писал NEWS.ru, лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская заявила об отсутствии планов возвращаться на родину. По её словам, этот вариант она рассмотрит только после освобождения мужа из тюрьмы.