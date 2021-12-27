Рябков: Россия не блефует, когда выдвигает предложения США и НАТО

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не блефует, выдвигая предложения Соединённым Штатам и НАТО о гарантиях безопасности. По его словам, Москва будет всеми силами внедрять на Западе понимание этого, пишет «Международная жизнь».

Когда мы говорим, что инфраструктуру НАТО и разного рода мероприятия, которые являются провокационными для России, надо откатить на позиции, существовавшие на момент подписания основополагающего акта Россия — НАТО 1997 года, мы не блефуем, — сказал Рябков.

Он подчеркнул, что переговоры РФ с НАТО могут проходить на разных треках, однако их суть от этого не должна меняться. При этом вопрос безопасности в отношениях между Россией и Западом является срочным — Москве необходимо обеспечить собственную безопасность и непродвижение Альянса на восток.

Вопрос срочный, эскалация серьёзная, проблемы большие, мы должны положить конец продвижению НАТО, натовской инфраструктуры, натовских возможностей и дальше на восток, — добавил Рябков.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР.