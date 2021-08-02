Кулеба пообещал России «камни с неба»

В МИД Украины заявили, что Киев дождётся момента, чтобы «вернуть Крым», и пообещали России «камни с неба». Об этом сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в интервью на YouTube-канале «Кисельные берега».

Как писали во время аннексии, «главное вернуться в Россию, а так хоть камни с неба» – пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождёмся своего времени, — сказал Кулеба.

Для подкрепления своего мнения глава МИД привёл в пример франко-прусскую войну, в результате которой Франция потеряла Эльзас, однако спустя несколько десятилетий «вернула его под свой контроль». По словам Кулебы, Украине необходимо вести аналогичную политику и выжидать нужного момента.

В Европе считают, что Крым был «аннексирован» Россией, хотя полуостров присоединился к РФ в результате референдума, на котором большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за вхождение в её состав. В Москве подчёркивали, что референдум соответствовал нормам международного права.

Ранее Кулеба заявил, что присоединение Крыма к России было ошибкой.