В МИД Турции заявили о праве российских кораблей проходить через Босфор

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, однако согласно положениям Конвенции Монтрё, у российской стороны будет право на возвращение своего флота на базу. По его словам, Анкара получила от Киева требование закрыть проливы для кораблей РФ, сообщает телеканал TGRT Haber.

Турция может ограничить проход российских военных кораблей через проливы. Однако Конвенция Монтрё также предусматривает, что корабли участвующих в войне стран могут возвращаться на свои базы и это должно быть им разрешено, — сказал Чавушоглу.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля в ходе обращения к гражданам страны заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

Европейский союз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины и пригрозил ввести «самый жёсткий» пакет санкций. Ограничительные меры затронут 70% банковского рынка РФ и ключевые госкомпании, включая оборонный сектор. О введении санкций в отношении российских банков объявил президент США Джо Байден. Аналогичные меры приняты в Канаде, а австралийские ограничительные меры коснутся российских «олигархов» и депутатов Госдумы.