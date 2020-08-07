В МИД России не исключают укрепления военного потенциала США в Норвегии

https://static.news.ru/photo/f54fc374-d8e0-11ea-ac2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

США вопреки собственным заявлениям, вероятно, наоборот, укрепляют свой военный потенциал в Норвегии, сообщают в МИД РФ.

Несмотря на анонсированное в июле сокращение постоянного пребывания морских пехотинцев США в Норвегии, о реальном снижении американской военной активности говорить не приходится, — цитирует ТАСС директора департамента информации и печати МИД РФ Алексея Зайцева.

Он добавил, что, напротив, не исключено, что армия США может укрепить свои позиции под предлогом совместных учений. Дипломат заявил, что число таких учений в Норвегии с участием иностранных военных растёт. При этом условия сюжетов манёвров становятся всё более антироссийскими.

Кроме того, по мнению Зайцева, само развитие Вооружённых сил Норвегии, закупок вооружений и модернизации военной инфраструктуры проходит в антироссийском ключе. Дипломат указал и на то, что в последние годы в прилегающих к границе с РФ районах Норвегии ведутся системные военные приготовления, в частности, там обосновывались иностранные военные контингенты, численность которых постоянно увеличивалась.

Как писал NEWS.ru, Норвегию беспокоит усиление военной активности РФ в Арктике, в том числе проведение манёвров с использованием боевого оружия у берегов королевства, рассказал посол скандинавской страны в России Руне Ресаланд.

По его словам, частота тренировок российского флота у берегов Норвегии волнует Осло ещё и потому, что Кремль сам обладает обширными морскими пространствами у своего побережья.