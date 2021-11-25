МИД РФ отреагировал на сообщения об изменении состава афганской дипмиссии

Никаких уведомлений и документов от афганской стороны по поводу изменения состава посольства Афганистана в Москве в МИД РФ не поступало. Так официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала NEWS.ru сообщения о возможных изменениях кадрового состава афганской дипмиссии.

Эти сообщения мы видели в СМИ. При этом никаких официальных заявок, документов, материалов на этот счёт к нам не поступало, — отметила дипломат.

Захарова добавила, что у посольства России в Кабуле налажено конструктивное взаимодействие с временным правительством Афганистана, в том числе с представителями МИД этой страны.

Ранее стало известно, что сторонники движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) пообещали назначить новых представителей дипломатических миссий Афганистана за рубежом. В настоящий момент в посольствах стран продолжают работать назначенцы администрации экс-президента Ашрафа Гани.

После захвата провинции Панджшер, в которой действовали силы афганского сопротивления, талибы объявили о завершении войны в стране. Впоследствии они сообщили о формировании состава временного правительства.