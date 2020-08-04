В МИД РФ осудили удары ВВС Израиля по Сирии

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Официальный Киев может предложить Донбассу статус региона со свободной экономической зоной. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавивший украинскую делегацию в Трёхсторонней контактной группе вместо выбывшего Леонида Кучмы.

Он также добавил, что это может стать компромиссным решением, ради которого ни положения Минских соглашений, ни особого статуса Донбасса не нужно будет записывать в Конституцию Украины. По его мнению, в...