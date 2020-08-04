В МИД РФ осудили удары ВВС Израиля по Сирии

https://static.news.ru/photo/ab7eae40-d66f-11ea-b970-fa163e074e61_660.jpgФото: Israeli Air Force/facebook.com
Военно-воздушные силы Израиля 3 августа нанесли удары по позициям сирийских военных, якобы, в ответ на попытку заложить взрывное устройство вблизи разделительной линии на оккупированных Голанских высотах. В МИД РФ призвали обе стороны конфликта проявлять сдержанность и не допустить дальнейшей эскалации напряжённости.
Решительно осуждаем эти действия и выражаем серьёзную обеспокоенность по поводу очередного обострения отношений между Израилем и Сирией. Выражаем поддержку суверенитета и территориальной целостности САР, — говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.
Российские дипломаты также предостерегли израильское руководство от повторения подобных шагов, «чреватых опасными последствиями для всего ближневосточного региона».
Как писал NEWS.ru, власти Сирии сообщили об отражении вражеской атаки средствами ПВО на юго-западе Дамаска. Израиль со своей стороны заявил, что его ВВС удалось поразить военные цели сирийской армии на юге Сирии в ответ на попытку неизвестных боевиков заложить взрывчатку у разделительного забора на границе. В последний раз аналогичный инцидент произошёл 24 июля 2020 года. Тогда ответственность за налёт взял на себя Израиль. Пресс-служба армии еврейского государства подчеркнула, что нанесла удар по системе сбора разведданных и наблюдательным пунктам. Ведомство отметило, что этот акт стал ответом за взрывы на границе Израиля и Сирии.