В МИД подтвердили получение ноты от Британии по поводу двух наемников

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Осужденные — подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также подданный Марокко Саадун Брагим. Это первые иностранные наемники, осужденные в Донецкой Народной Республике

На Смоленской площади подтвердили, что получили от Британии ноту по поводу двух ее подданных — Эйдара Эслина и Шона Пиннера, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ и приговоренных к смертной казни cудом ДНР как наемники. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, отвечая на вопрос NEWS.ru, что «документ рассматривается в Москве».

Я могу сказать, что документ сейчас рассматривается в Москве. Уточню, какая будет на него реакция, и обязательно поделюсь впечатлениями, — заявила дипломат.

Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что британцы направили в дипмиссию ноту, «составленную в исключительно высокомерных, поучительных выражениях». По этой причине документ «не вызывает желания взаимодействовать с ними в этих вопросах», заключил посол.

Сама заинтригована заявлениями нашего посла господина Келина, — добавила Захарова.

Подробности о том, какое именно содействие запрашивала британская сторона, в российском МИД пока не раскрыли.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что приговоренным к казни в республике иностранным наемникам осталось около двух недель на обжалование приговора в суде. Он отметил, что по истечении этого срока этим вопросом займется донецкое Министерство юстиции. Пушилин подчеркнул, что наемники до сих пор не обратились к нему с просьбой о помиловании.