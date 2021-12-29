Захарова назвала Зеленского угрозой для Киева и других стран Европы

Президент Украины Владимир Зеленский сам стал угрозой для Украины и других государств Европы, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя NEWS.ru заявления украинской стороны об угрозе информационной политики России демократическим странам. Она добавила, что разобщённость украинского народа достигла катастрофических масштабов.

Всё, что выходит из-под пера офиса президента, непосредственно и прямо угрожает государственности Украины. Это не какие-то оторванные от действительности слова, это факт, потому что разобщённость украинского народа достигла катастрофических масштабов, нерешённость проблем становится хронической, они усугубляются во всех сферах жизни, — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что Украина стала неуправляемой для народа и элит этой страны, что является угрозой национальной безопасности государства.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности государства, в ней информполитику России назвали угрозой. Её, согласно документу, определили угрозой не только для Киева, но и для других демократических стран. Ограничительные меры в стратегии названы эффективным механизмом мониторинга и ответственности за дезинформацию.

До этого также стало известно, что Конституционный суд Украины в начале февраля утвердил закон, который предусматривает введение запрета на транслирование российских фильмов и ТВ-программ на территории страны. Это не единственное решение, направленное на ограничение «российского влияния» на Украине.