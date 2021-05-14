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В МИД Китая раскритиковали США за вывод войск из Афганистана

08:15, 16 мая 2021
Фото: WhisperToMe/wikipedia.org

Вывод войск США из Афганистана стал серьёзным ударом по процессу перемирия в этой стране. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И в ходе телефонного разговора с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши, сообщает РИА Новости.

Критикуя действия Вашингтона, он также отметил, что уход американских военных из Афганистана негативно сказался на стабильности в регионе.

В сложившейся ситуации китайская сторона ожидает, что ООН сыграет должную роль, а у ШОС есть необходимость более внимательно следить за этим вопросом, — цитирует агентство министра.

Ван И добавил, что соседним с Афганистаном государствам следует «выступить единым фронтом» и предпринять скоординированные действия.

Китайский министр также заявил, что Пакистан имеет важное влияние в афганском вопросе, поэтому Пекину и Исламабаду необходимо усилить диалог и сыграть более активную роль в достижении мира в Афганистане.

Ранее сообщалось, что европейские союзники попросили Штаты не спешить с выводом войск из Афганистана и дать другим государствам — членам НАТО больше времени для ухода из республики. Ряд государств, в частности Германия, попросили США отложить уход до 18 июля. Американские власти заявили, что вывод войск может быть отложен на две недели или дольше, чтобы удовлетворить просьбы союзников.

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