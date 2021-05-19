Германия обсудит с США проблемы «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/40881288-b8a6-11eb-b583-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Германия будет обсуждать с США самые проблемные аспекты проекта газопровода «Северный поток — 2». В ходе диалога стороны поднимут вопросы, связанные с Украиной. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас, пишет РИА Новости.

По его словам, все решения Вашингтона по газопроводу были приняты с оглядкой на хорошие отношения между государствами. Также свою роль сыграл тот факт, что ФРГ для Штатов является важным партнёром.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена снимет санкции с компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором «Северного потока —2». Ограничительные меры также будут сняты с её главы Маттиаса Варнига. При этом Вашингтон всё равно нацелен на недопуск ввода газопровода в эксплуатацию.

Как заметил Маас, США придерживаются принципиальной позиции по «Северному потоку —2», поэтому и ввели санкции в его отношении. Однако исключением стал оператор Nord Stream 2 AG, директором которого является гражданин Германии.

Последнее мы рассматриваем как шаг навстречу нам. Понимаем это также как выражение того, что Германия является важным партнёром для США, на которого рассчитывают в будущем и с которым пытаются обсудить имеющиеся проблемы, насколько это возможно, наиболее конструктивно, — подчеркнул Маас.

Ранее сообщалось, что власти Германии приняли к сведению планы американского правительства отказаться от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока — 2». Об этом сообщила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.