В Мариуполе вернули электричество на первые соцобъекты

Фото Алексей Куденко/РИА Новости

В Мариуполе возобновлена подача электричества на социальные объекты первой важности, заявило в своём Telegram-канале Министерство угля и энергетики Донецкой народной республики. В ведомстве добавили, что местным энергетикам помогают работники из Донецка, Макеевки, Харцызска, Горловки, Енакиево и Новотроицка.

Сегодня, 12 мая, энергетики запитали первые социально значимые объекты в Мариуполе, — говорится в сообщении.

Среди подключенных объектов больница скорой помощи, станция скорой помощи, дерматовенерологический диспансер, а также административные здания местных энергопредприятий.

В ведомстве добавили, что сотрудники «Региональной энергопоставляющей компании» выполняют свою работу в тесном контакте с сапёрами МЧС и властями Мариуполя. Был определён перечень социально-значимых объектов города, которые будут подключаться к электроснабжению в приоритетном порядке.

Ранее стало известно, что Минстрой России начал оценивать, во сколько стране обойдётся восстановление инфраструктуры Донбасса. Точные цифры в ведомстве пока назвать не готовы, но его глава Ирек Файзуллин отметил, что специалисты уже приступили к работе.