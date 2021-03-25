В Лондоне назвали причину смерти внука Назарбаева

https://static.news.ru/photo/06a6de22-8d73-11eb-9f1a-96000091f725_660.jpg Айсултан Назарбаев Фото: aisultan.nazarbayev/facebook.com

Смерть внука бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултана наступила вследствие естественных причин на фоне кокаиновой зависимости. Об этом заявила коронер Западного Лондона Фиона Уилкокс.

О выводе коронера сообщили представители семьи Назарбаева. Уточняется, что правоохранительные органы при определении причины смерти молодого человека исходили из показаний свидетелей, полиции и психиатра. Установлено, что гибель 29-летнего Айсултана Назарбаева не вызывает подозрений и связана с употреблением наркотических веществ.

Мы опустошены потерей нашего любимого Айсултана. Его смерть стала для нас немыслимым горем, от которого мы никогда не оправимся. Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность всем тем, кто оказал такую большую поддержку в течение последних шести месяцев, и коронеру за достойное проведение расследования; мы просим о конфиденциальности в это очень трудное время, — цитирует сообщение семьи Назарбаева РИА Новости.

О смерти внука экс-президента Казахстана Айсултана стало известно в середине августа 2020 года. Предположительной причиной смерти изначально назывался сердечный приступ.

Ранее, в феврале, Айсултан Назарбаев попросил политического убежища в Великобритании. По его словам, на такой шаг он решился из-за давления семьи. В частности, Айсултан обвинил свою мать Даригу Назарбаеву, возглавлявшую Сенат Казахстана, в интригах против его бывшего тестя Кайрата Боранбаева. Он заявил, что именно это привело к его разводу с любимой супругой.

Кроме того, внук Назарбаева сообщил, что располагает информацией о «масштабной коррупции», связанной с продажей казахстанского газа «Газпрому». Айсултан добавил, что подробности можно будет прочесть на страницах британского издания The Times, интервью которому он собирается дать, «если ещё будет жить».

Как писал NEWS.ru, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал журналистам о лечении от наркотической зависимости внука Айсултана, скончавшегося в августе прошлого года. Он впервые прокомментировал случившуюся в его семье трагедию.