В ЛНР сообщили о прибытии иностранных инструкторов в Донбасс

https://static.news.ru/photo/90cb283e-cf36-11ea-81c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kento Nara/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Иностранные снайперы-инструкторы прибыли на позиции украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщили в ЛНР.

Как заявил представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий, украинские силовики игнорируют «согласованные и подписанные участниками контактной группы дополнительные меры по усилению и контролю действующего режима прекращения огня, согласно которым запрещено применение огня, включая снайперский», сообщает РИА Новости.

Он отметил, что Народная милиция ЛНР зафиксировала прибытие трёх инструкторов из Литвы в подконтрольный Киеву населённый пункт Трехизбенка у линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, в зоне ответственности украинских силовиков устанавливаются видеокамеры для отслеживания передвижения патрулей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

В связи с этим мы не исключаем проведения провокаций со стороны ВСУ на данном направлении, — цитирует Осадчего агентство.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР).

Для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России. Последнее заседание группы прошло вечером 22 июля в формате видеоконференции. Участникам встречи удалось согласовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня в регионе. Он вступит в силу в ночь с 26 на 27 июля, писал NEWS.ru.