В ЛНР рассказали, куда уйдут уцелевшие бойцы ВСУ из Артемовска Марочко: уцелевшие в Артемовске бойцы ВСУ уйдут на Купянское и Краснолиманское направления

Фото: МО Украины

Уцелевшие в битве за Артемовск украинские военные после сдачи города перейдут на Купянское и Краснолиманское направления в зоне СВО, сообщил в беседе с ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он отметил, что их основной задачей станет усиление других выдохшихся бойцов на этих направлениях.

Часть подразделений, покинувших Артемовск, распределяют на Купянское и Краснолиманское направления. После вывода уцелевших подразделений вооруженных формирований Украины из Артемовска некоторые батальоны после доукомплектования были перенаправлены в населенные пункты Кошаровка и Славянск, — сказал Марочко.

20 мая пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина о том, что российские силы полностью взяли под свой контроль Артемовск. Пресс-секретарь Восточной группировки украинской армии Сергей Череватый опроверг его слова, подчеркнув, что ВСУ город не сдавали.

21 мая Министерство обороны России подтвердило установление полного контроля над Артемовском, а президент Владимир Путин поздравил военнослужащих с этим успехом.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита G7 в Хиросиме в ответ на вопрос о том, потерян ли Артемовск, ответил: «Думаю, нет». При этом украинский лидер отметил, что город полностью разрушен, и назвал это «огромной трагедией».