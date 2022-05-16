В Литве назвали способ достижения нефтяного эмбарго против России Глава МИД Литвы Ландсбергис предложил «помочь Украине» остановить транзит газа из России

Цистерны с нефтью / Фото shutterstock.com

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис рассказал, что Вильнюс может помочь Киеву остановить транзит нефти и газа из России. По словам дипломата, сделать это необходимо для достижения консенсуса по вопросу нефтяного эмбарго РФ, пишет ТАСС. На текущий момент реализации полного прекращения поставок российских энергоресурсов мешает Венгрия, которая отказалась принять нефтяные санкции против России.

Одним из решений может быть оказание помощи Украине отключиться от газа и нефти из России, поскольку та страна ЕС, которая не может помочь нам прийти к единому решению (Венгрия. — NEWS.ru), зависит от трафика с Украины. Поэтому если трафик будет прекращён с Украины, то проблема решится сама собой, — заявил Ландсбергис.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто во вторник, 10 мая, заявил, что после экстренных переговоров премьер-министра Виктора Орбана с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Венгрия ожидает новых предложений о том, как планируется обеспечить энергетическую безопасность страны в случае введения эмбарго на поставки нефти из России. По словам Сийярто, Орбан детально проинформировал фон дер Ляйен о том, как санкции в отношении российского топлива повлияют на Венгрию.

13 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в случае отказа Венгрии поддержать эмбарго на поставки российской нефти ряд европейских стран допустили возможность отложить на время рассмотрение этого вопроса. Политики в Европе были готовы отказаться от некоторых мер в новом проекте ограничений в надежде на то, что Будапешт ещё получится убедить.