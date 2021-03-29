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В лесу нашли мёртвым белорусского военнослужащего

17:52, 29 марта 2021 93
Фото: mil.by

Минобороны Белоруссии выясняет обстоятельства гибели военнослужащего, тело которого нашли в лесу. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Начата проверка по факту смерти офицера, проходившего службу в одной из воинских частей Гомельского гарнизона. Начальник службы противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ был найден в лесном массиве без признаков жизни, — говорится в сообщении, которое передаёт РИА Новости.

Обстоятельства гибели мужчины выясняет специальная комиссия оборонного ведомства вместе с представителями Следственного комитета республики. В свою очередь в Минобороны выразили соболезнования семье погибшего и пообещали оказать всю необходимую помощь.

Ранее NEWS.ru писал, что в результате крушения вертолёта на Аляске погиб самый богатый человек Чехии, миллиардер Петр Келлнер. Ему было 56 лет. 

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