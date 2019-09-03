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В Иракском Курдистане правоохранители закрыли ресторан в провинции Дахук, названный в честь Адольфа Гитлера. Владелец заведения утверждает, что с его стороны это был лишь маркетинговый ход для привлечения посетителей.

Спустя несколько часов после заморозки деятельности ресторана его работники сняли вывеску, сообщает Kurdistan 24 .

Фотографии с названием заведения были опубликованы в соцсетях, после чего пользователи раскритиковали владельца. Посетители в свою очередь рассказали, что для них не важна вывеска — важна любовь к блюдам, которые подают в ресторане.

Гитлер был диктатором в Германии, а ко мне он никак не относится. То, что я назвал ресторан «Гитлер» не означает, что я люблю его. Я поступил так лишь для того, чтобы сделать моё заведение известным среди людей, — пояснил Ребер Мухаммед в интервью Rudaw .

Он подчеркнул, что регистрация названия ресторана прошла без проблем, у властей не было никаких претензий.

Ранее News.ru писал, что в подвалах здания Сената Франции хранятся бюст Адольфа Гитлера и нацистский флаг.