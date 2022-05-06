В Крыму заявили, что военный аспект спецоперации на Украине будет решён Зампред Госсовета Крыма Бобков: военный аспект спецоперации на Украине будет решён

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Самой сложной задачей, стоящей перед Россией в связи с проведением специальной военной операции на Украине, является её денацификация, заявил в ходе беседы с NEWS.ru зампредседателя Госсовета Крыма Владимир Бобков. Он отметил, что военный аспект операции будет решён и это не вызывает никаких сомнений.

Я очень сильно надеюсь на то, что, несмотря на все сложности в проведении специальной военной операции, мы решим этот вопрос раз и навсегда. Являясь до 2014 года гражданином Украины, я не понаслышке знаю особенности политического и национального уклада этой страны. Я абсолютно уверен, что главной из двух задач, которые поставили перед специальной военной операцией, является денацификация. Военный аспект, без всяких сомнений, будет решён, а вот с денацификацией всё намного сложнее, так как в случае полной интеграции освобождённых территорий в российское пространство не совсем ясно, как это реализовывать. Чтобы это понять, достаточно провести несколько дней в украинской школе, — заявил Бобков.

Он также подчеркнул, что слова секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака о том, что Россия пришла в Херсонскую область навсегда, были очень нужны.

Заявление прозвучало в присутствии средств массовой информации, а не в закрытом формате, потому что, общаясь с многочисленными жителями Херсонской, Запорожской и Николаевской областей, совершенно точно понимаю, что людям сейчас больше всего не хватает даже не хлеба и воды, а конкретной определённости. Они хотят понимать, что будет происходить дальше с их областями, и то, что сегодня эти слова прозвучали из уст не просто чиновника, а видного российского политика, это, вне всякого сомнения, слова, которые для многих станут сигналом к действию, — подчеркнул Бобков.

По его словам, одновременно со словами Турчака военно-гражданская администрация Херсонской области заявила о том, о том на подконтрольной ей территории в течение 2022 года начнут выдавать паспорта граждан Российской Федерации.

Ранее Турчак в ходе поездки в Донбасс заявил, что Россия пришла в Херсонскую область навсегда. Он подчеркнул, что Россия вместе с херсонцами будет развивать регион.