В Крыму назвали опасным прецедентом арест российского активиста в Праге

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при представительстве Республики Крым Александр Молохов считает опасным прецедентом задержание активиста «Крымской весны» гражданина России Александра Франчетти в Праге. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что если задержанного депортируют в Киев и им займутся в Службе безопасности Украины (СБУ), то это будет нарушением международного права.

Происходящее я связываю с резкой активизацией русофобских сил в Восточной Европе после «Крымской платформы» и полагаю, что создан опаснейший прецедент, требующий решительной реакции наших властей, — сказал Молохов.

Он отметил, что теперь у жителей России нет никаких гарантий, что их не похитят во время отдыха в других странах, если они в своих социальных сетях выложили пост в поддержку российского полуострова.

Поддержавший воссоединение Крыма с Россией активист Александр Франчетти был задержан 12 сентября в аэропорту Праги по ордеру, выданному Украиной. Полуостров стал российским регионом после проведённого в 2014 году референдума, в ходе которого 96,77% жителей высказались за возвращение в состав РФ.

Ранее Молохов, комментируя задержание активиста, заявил, что таким образом Чехия, видимо, решила оправдать на деле включение в список недружественных России стран и «выслужиться перед украинскими неонацистами».

Он напомнил, что власти выдвигали против Франчетти обвинения. При депортации на Украину активисту грозит верная смерть, отметил политик.