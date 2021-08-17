В Крыму назвали обращение Януковича «запоздалым прозрением»

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов назвал обращение экс-президента Украины Виктора Януковича о том, что главной ошибкой Киева за 30 лет независимости стал отказ от политики добрососедства с Россией, «запоздалым прозрением». Об этом спикер крымского парламента написал на своей странице в Facebook.

Константинов напомнил Януковичу, что президентом его сделали голоса сторонников интеграции с Россией, а он, несмотря на это, «погнал» Украину в сторону Запада.

Запоздалое прозрение. Это говорит человек, который кнутом погнал Украину к ассоциированному членству в ЕС, прочь от России, — отметил спикер.

Константинов также подчеркнул, что у Януковича были все возможности для борьбы за другую Украину, альтернативную той, которая «сегодня пугает даже своих западных кураторов». По его словам, вместо этого экс-президент «выпал в политический осадок».

Ранее бывший президент Украины Виктор Янукович назвал главной ошибкой Украины за 30 лет независимости отказ от добрососедства с Россией. По его мнению, из-за отказа от России на Украине произошёл раскол в обществе, что привело к разгулу националистических организаций, преследованию оппозиции, закрытию неугодных режиму СМИ. Также в стране возник глубокий экономический кризис.