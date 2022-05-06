В Кремле назвали фейком сообщения о россиянах, вывозящих зерно с Украины Песков назвал фейком сообщения ООН о россиянах, вывозящих зерно с Украины

Фото Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейком заявления представителей ООН о том, что Россия якобы похищает зерно из Украины, вывозя его на грузовиках. По его словам, которые приводит РИА Новости, источники этой информации просто не проверили её.

Похоже на фейк. Скорее, фейком [эта информация] и является. Я не знаю точно, кто это заявил в ООН, но очевидно, что они не удосужились проверить эту информацию, — подчеркнул Песков.

Поводом для комментария стала появившаяся в украинских СМИ информация о некоем российском судне, которое якобы погрузило в Крыму 27 тысяч тонн зерна и попыталось продать его Египту, но после отказа изменило направление на Ливан и Сирию. Спикер МИД Украины Олег Николенко подчеркнул, что украинские дипломаты помешали России доставить это зерно в Александрию, а также обратились в ливанские и сирийские органы с требованием арестовать украденный груз, если российский сухогруз зайдёт в их порты.

Ранее сообщалось, что остановка поставок зерновых культур из России и Украины может спровоцировать массовый голод в африканских и ближневосточных странах. Доля РФ и Украины составляет около 30% мирового экспорта пшеницы, на кукурузу приходится 15%. При этом две трети поставок подсолнечного масла в мире идут с Украины.

Ливан, Египет, Ливия и Йемен, импортирующие украинское и российское зерно, в случае прекращения поставок встретятся с проблемой массового голода. В этих странах могут подскочить цены на еду, в связи с чем она станет недоступной для миллионов людей. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что уже сейчас организации приходится расходовать запасы продовольствия, чтобы прокормить голодающих.