https://static.news.ru/photo/5e4e662a-31eb-11ea-b624-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число погибших от кори в Демократической Республике Конго превысило шесть тысяч человек. Месяц назад сообщалось о пяти тысячах скончавшихся от этого заболевания с начала 2019 года.

Мы делаем всё возможное, чтобы взять эпидемию под контроль, — цитирует РИА Новости регионального директора ВОЗ для Африки Матшидисо Моэти.

По данным ВОЗ, четверть всех зарегистрированных случаев кори приходится на непривитых детей до пяти лет. В прошлом году в Конго были привиты более 18 млн детей, однако в некоторых районах уровень вакцинации до сих пор низкий. Эпидемия усугубляется ещё и недоеданием, слабой системой общественного здравоохранения и вспышками других заболеваний.

Как писал NEWS.ru, число зарегистрированных случаев заболевания корью в Якутске выросло до 68. 16 человек находятся на стационарном лечении. Среди находящихся в стационаре больных четверо — дети. Власти региона приняли решение передать часть коек в Республиканском детском противотуберкулёзном санатории для размещения заболевших корью.