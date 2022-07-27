В КНР нашли способ не пустить Пелоси на Тайвань SCMP: армия КНР может создать бесполетную зону, чтобы не допустить визита Пелоси на Тайвань

Фото: Rod Lamkey - Cnp/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Армия Китая может создать бесполетную зону, чтобы не допустить визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, передает South China Morning Post. В Пекине пообещали принять силовые меры, если политик пойдет дальше.

Китайские военные наблюдатели заявили, что Пекин может развернуть авианосцы и объявить бесполетную зону и зону ограниченного судоходства для военных учений вблизи Тайваньского пролива, что вынудит самолет Пелоси сделать крюк, — говорится в сообщении.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что Пентагон не считает поездку Пелоси «хорошей идеей прямо сейчас». Тем не менее некоторые конгрессмены уверены, что отказ от визита будет означать уступку Вашингтона давлению Пекина.

28 июля должны состояться переговоры между председателем КНР Си Цзиньпином и Байденом. Как сообщал представитель Белого дома, на них будет обсуждаться широкий круг вопросов, включая рост напряженности вокруг Тайваня и конфликт на Украине.

Издание Global Times ранее отмечало, что визит американского представителя на Тайвань грозит стать поводом для большой войны. Аналитики рекомендовали американскому лидеру подумать о возможном военном или стратегическом ответе китайских властей.