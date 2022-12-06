В Китае заявили о необходимости разгрома США после конфликта на Украине Global Times: вмешательство США в ситуацию на Украине говорит о необходимости их разгрома

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Вмешательство США в конфликт на Украине и желание Вашингтона получить от этого максимальную выгоду говорят о необходимости разгрома американской гегемонии в мире. Такое мнение высказали авторы китайского издания Global Times. Они отметили, что международный порядок должен преследовать цель построения человеческого сообщества с общим будущим, а не основанного на подчинении Вашингтону.

В конфликте на Украине Вашингтон постоянно призывает Европу выступать против России и, с другой стороны, провоцирует жестокую конкуренцию, направленную на ухудшение европейской экономики. В результате доверие к США со стороны их союзников и международного сообщества продолжает падать, как и их гегемония, которая маскируется под «международным порядком», основанным на правилах, — говорится в статье.

Авторы предрекают, что предстоящее десятилетие станет решающим в плане «разгрома жесткой гегемонии Вашингтона» и будет связано с установлением «подлинного мирового равенства и справедливости».

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Пекин, как и Москва, не приемлет политику грубой силы, а также однополярную гегемонию. Глава ведомства добавил, что Китай и Россия вместе продвигают многополярный мир. Дипломат отметил, что страны отстаивают систему международных отношений.

Бывший статс-секретарь МИД Дании Йорген Орстрем Меллер в свою очередь заявил, что Вашингтону нужно пересмотреть подходы к внешней политике и перестать считать себя гегемоном. Так он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия прибегнет к применению любого оружия, в том числе ядерного, если возникнет серьезная угроза жителям страны, а также ее территориальной целостности.