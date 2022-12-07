В Китае заявили о лечении солдат ВСУ иглоукалыванием и йогой CGTN: солдат ВСУ лечат иглоукалыванием и йогой

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Раненых солдат ВСУ лечат с помощью иглоукалывания, йогой и гончарным делом, передает китайская глобальная телевизионная сеть CGTN. Отмечается, что медицинские специалисты реабилитационного центра «Лесная поляна» в Киеве решили попробовать альтернативные методы лечения. По информации журналистов, в учреждении лечатся около 220 пациентов.

По словам медиков, пациентам предоставлена возможность попробовать ряд альтернативных методов лечения, таких как барабаны на языке, иглоукалывание, йога и керамика, — сказано в публикации.

Телеканал указал на то, что каждую неделю в центр поступают 5-7 новых пациентов.

Украинская армия несет большие потери под Артемовском в ДНР из-за подготовки по натовской программе COIN, ранее сообщил Telegram-канал «Военная хроника». Она не предполагает боевые столкновения с регулярной и хорошо вооруженной армией. Программа COIN (от английского термина Counterinsurgency, означающего «контрпартизанская война») разработана НАТО доля борьбы с «негосударственными силами» и повстанцами.

Она не предусматривает наличия у противника эффективной артиллерии и тяжелого вооружения, которыми располагают российские военные. Кроме того, для украинских военных не проводился полный курс подготовки, занимающий полгода, утверждают авторы канала. По словам попавших в плен солдат ВСУ, обучение обычных пехотинцев длилось всего две недели, а штурмовых подразделений — 20 дней.