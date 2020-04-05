В Китае выявили 20 ввозных случаев COVID-19 из Москвы

https://static.news.ru/photo/b8de0596-77d2-11ea-aded-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Случаи инфицирования коронавирусом выявлены у 20 человек в приграничной с Россией провинции Хэйлунцзян, все заражённые приехали в КНР через Владивосток из Москвы.

Уточняется, что заболевшие прибыли во Владивосток рейсами «Аэрофлота» SU1700, SU1700B, SU1702 и SU6281 27, 29 и 31 марта и 2 апреля. Все они отправлены на лечение в специализированные больницы, передаёт ТАСС со ссылкой на региональный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

Как писал NEWS.ru ранее, 5 апреля власти китайской провинции Хэйлунцзян выявили у 13 вернувшихся из России граждан Китая коронавирус. Они вылетели из Москвы во Владивосток 1 апреля и затем пересекли российско-китайскую границу.