В Китае выявили 20 ввозных случаев COVID-19 из Москвы

Случаи инфицирования коронавирусом выявлены у 20 человек в приграничной с Россией провинции Хэйлунцзян, все заражённые приехали в КНР через Владивосток из Москвы.
Уточняется, что заболевшие прибыли во Владивосток рейсами «Аэрофлота» SU1700, SU1700B, SU1702 и SU6281 27, 29 и 31 марта и 2 апреля. Все они отправлены на лечение в специализированные больницы,
Как писал NEWS.ru ранее, 5 апреля власти китайской провинции Хэйлунцзян выявили у 13 вернувшихся из России граждан Китая коронавирус. Они вылетели из Москвы во Владивосток 1 апреля и затем пересекли российско-китайскую границу.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен