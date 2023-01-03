В Китае указали на то, что все больше стран отвергают господство США SCMP: все больше стран в мире отвергают господство США

Фото: Hang Xingwei / XinHua / Global Look Press

Профессор и исполнительный декан Чунъянского института финансовых исследований Китайского университета Жэньминь Ван Вэнь заявил, что все больше стран восстают против мирового порядка, установленного США, пишет South China Morning Post. Эксперт при этом уточнил, что речь не только о России в данном контексте, а также о тех странах, которые выступают против США в поисках более независимой ситуации. Он назвал «беспрецедентным» отказ многих стран в мире от господства США.

Речь идет не только о радикальной попытке России, используя военную силу, попытаться разрушить международный порядок, в котором доминируют США. Речь также идет о беспрецедентном восстании незападных стран против установленного порядка в поисках более независимой позиции, — сказал Ван Вэнь.

Он добавил, что многие страны начали отдавать предпочтение собственным национальным интересам.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что китайско-российские отношения «крепкие, как монолит», и не меняются под воздействием неустойчивой международной конъюнктуры. Дипломат добавил, что сотрудничество двух стран не антагонистично и не преследует интересы третьих сторон. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что оба государства выступают против новой холодной войны.