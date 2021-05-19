В Китае сообщили о вспышке гриппа H5N8

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Китайские учёные заявили, что в Тибете зафиксирована вспышка гриппа H5N8 среди диких птиц. К настоящему моменту погибли 300 особей. Об этом сообщает Bloomberg.

В городе, где обнаружен очаг заражения, было введено чрезвычайное положение. Специалистами зафиксирован рост заболеваемости.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, что в России вакцину от птичьего гриппа могут создать в течение пяти-шести месяцев, в том случае, если вирус будет передаваться от человека к человеку. Инфекционист добавил, что сейчас нет предпосылок к обострению ситуации, поскольку заболевших всего несколько человек и инфекция не передавалась от человека к человеку.

В марте глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый тип вируса птичьего гриппа A(H5N8), который был выявлен в феврале у нескольких россиян, в скором времени мутирует и будет передаваться от человека к человеку. Она добавила, что если лекарства не понадобятся, то это будет «счастливый случай».