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В Китае несколько вагонов пассажирского поезда, который следовал из города Цзинань в Гуанчжоу, сошли с рельсов и опрокинулись в провинции Хунань.

В настоящее время информации о пострадавших или погибших нет. ЧП произошло в районе города Чэньчжоу в 12:00 по местному времени (7:00 мск). К месту происшествия направляются машины скорой помощи и...