В Китае вылечились от коронавирусной инфекции 93% всех заражённых, в больницах в настоящее время находятся 2396 человек. Об этом свидетельствуют данные госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
По последним данным, в материковом Китае число подтверждённых случаев заражения достигло 81 470, при этом 75 770 заболевших излечились.
С начала эпидемии в Китае были зарегистрированы 13 669 случаев инфицирования (не учитывая провинцию Хубэй), 118 из них — с летальным исходом. В Хубэе заразились 67 801 человек, умерли 3186.
В провинции Ухань, откуда началось распространение коронавируса, болезнь унесла жизни 3304 человек.
Как ранее писал NEWS.ru, 756 человек скончались в Италии за последние сутки от коронавирусной инфекции COVID-19. Новые данные сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
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