В Китае обеспокоились угрозой США для азиатского региона

Американцы угрожают стабильности в азиатском регионе. Такое мнение высказал посол КНР при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Дэн Сицзюнь. Его слова приводит The Paper.

Дипломат заявил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе Вашингтон выстраивает различные блоки, что приводит к формированию политической напряжённости. Так, США пытаются создать «азиатское НАТО», в которое должны войти Австралия, Индия и Япония. Сицзюнь добавил, что такие планы Вашингтона подорвут стабильность и региональный мир в Юго-Восточной Азии.

Вашингтон активно вмешивается во внутренние дела других государств и оказывает давление на правительства разных стран, — заявил Сицзюнь.

Он также коснулся темы проведения международных форумов, которые в США используют для продвижения своей геополитической повестки. Действия Вашингтона отвлекают участников мероприятий от обсуждения практических вопросов. Государства не могут нормально взаимодействовать друг с другом, добавил Сицзюнь.

Ранее заместитель министра иностранных дел КНР Се Фэн рассказал, что отношения между Китаем и США находятся в тупиковом состоянии из-за политики Вашингтона. Дипломат считает, что американские власти пытаются восстановить чувство собственного превосходства и из-за этого называют Пекин врагом.