В Китае назвали причины зависти США к самому «уродливому» кораблю России Sohu: в США осознали ценность российской арктической платформы «Северный полюс»

Фото: aari.ru

Российская самодвижущаяся арктическая платформа «Северный полюс», несколько лет назад названная ведущими американскими СМИ «самым уродливым кораблем в мире», теперь является предметом зависти американцев, пишет китайское издание Sohu. Как сообщает «ПолитРоссия», эксперты из КНР подчеркивают, что на Западе осознали огромную ценность этого судна.

Как указывают китайские аналитики, «Северный полюс» — уникальная передвижная научно-исследовательская полярная станция, причем судна сопоставимого функционала и проходимости нет ни у одной страны в мире, так что наличие такого корабля является большим преимуществом для России перед конкурентами в Арктике.

Более того, эксперты из КНР напоминают, что американский арктический флот представлен всего одним тяжелым ледоколом, в то время как у России десятки таких кораблей. На этом фоне США выглядят аутсайдерами в битве за Арктику, и российский «Северный полюс» вызывает у них чувство зависти.

Издание указывает, что благодаря необычной форме «Северный полюс», имеющий водоизмещение 11 000 тонн, общую длину 83,1 метра и ширину 22,5 метра, способен круглый год находиться в суровых арктических условиях, не вмерзая в лед даже при самых сильных морозах.

Форма этого судна действительно необычна. Круглый нос, короткий и толстый корпус. Корабль часто сравнивают с утиным яйцом, плывущим по воде. <...> Ледостойкая самоходная платформа предназначена для геологических, гидроакустических, геофизических и морских изыскательских работ в полярных районах. По своему функционалу это уникальное судно, — отмечает Sohu.

Ранее посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов рассказал, что наращивание военного потенциала НАТО в Арктике может привести к эскалации в регионе.