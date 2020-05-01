В Китае и Аргентине обнаружили напоминающих летучих мышей-мутантов существ

https://static.news.ru/photo/d1bdee2e-8bd1-11ea-bdec-fa163e074e61_660.jpg Фото: moscowzoo.ru

Странных рукокрылых засняли на видео жители Аргентины и Китая. Эксперты считают, что это могут быть мутанты, которых создали в местных лабораториях.

Видеоролики появились в Интернете в марте, передаёт радио Sputnik. Создания, запечатлённые на них похожи на гуманоидов или нечто среднее между летучей мышью, крысой и лягушкой.

При этом они могут ползать, а также пытаются летать. Другой ролик демонстрирует, как эти животные плавают в воде.

Некоторые специалисты выдвинули теорию о том, что странные существа могут быть мутантами, которых создали местные учёные путём смешения ДНК. Власти двух стран уже начали расследование после заявлений очевидцев.

Как писал NEWS.ru, ранее биолог рассказал, когда летучие мыши могут заразить человека.